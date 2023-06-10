Оксана Самойлова может столкнуться с финансовыми трудностями – заключение астролога

Астролог предсказала будущую судьбу блогерши Оксаны Самойловой.
Эксперт в мире эзотерики отметила, что жена Джигана столкнется с финансовыми трудностями.
Кроме того, астролог рассказала о и кризисе в работе самого шоумена Джигана.
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«Проблемы могут начаться уже в мае и продолжиться в июне. Все лето может обращаться Оксана к юристам, потому что неясностей в этом вопросе будет много. Оксана очень сильная и волевая, поэтому она справится», – заявила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее о своих финансовых трудностях рассказали Ирина Млодик и Эммануил Виторган.