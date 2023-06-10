Оксана Самойлова может столкнуться с финансовыми трудностями – заключение астролога

Астролог предсказала будущую судьбу блогерши Оксаны Самойловой.

Эксперт в мире эзотерики отметила, что жена Джигана столкнется с финансовыми трудностями.

Кроме того, астролог рассказала о и кризисе в работе самого шоумена Джигана.

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