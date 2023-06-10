Несчастный случай: на съемках сиквела «Гладиатора» от огня пострадали шесть каскадеров

В Марокко снимается сиквел «Гладиатора». И вот появились новости о том, что на съемочной площадке не все хорошо. 7 июня произошел несчастный случай, в результате которого пострадали несколько каскадеров.

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала заявление, признав, что ЧП имело место быть.

«Во время постановки запланированной последовательности трюков на съемках сиквела «Гладиатора» произошел несчастный случай, в ходе которого несколько членов съемочной группы получили неопасные для жизни травмы», — цитирует издание Variety.

«Команды безопасности и медицинского обслуживания на месте смогли действовать быстро, чтобы пострадавшие немедленно получили необходимую помощь. Все они находятся в стабильном состоянии и продолжают получать лечение».