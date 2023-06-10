Сколько стоило «безвкусное» свадебное платье Булановой — ни за что не угадаете

Знатоки моды набросились на Татьяну Буланову. Артистка вышла замуж за своего третьего супруга Валерия Руднева в платье, которое поклонники окрестили безвкусным. В их головах такой аутфит не может стоить дорого, однако на самом деле знаменитость выложила за него приличную сумму.

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«Такое платье, как у Татьяны, можно купить в магазине примерно за 150-300 тысяч рублей», — выдала дизайнер Аника Керимова, создавшая свадебные наряды для многих российских звезд.

По ее словам, артистка купила наряд в одном из салонов по чистой случайности, хотя до этого планировала шить на заказ. Пусть Буланову критикуют за выбор, но с точки зрения возрастных особенностей свадебный образ был подобран верно.