Сколько стоило «безвкусное» свадебное платье Булановой — ни за что не угадаете

Знатоки моды набросились на Татьяну Буланову. Артистка вышла замуж за своего третьего супруга Валерия Руднева в платье, которое поклонники окрестили безвкусным. В их головах такой аутфит не может стоить дорого, однако на самом деле знаменитость выложила за него приличную сумму.
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«Такое платье, как у Татьяны, можно купить в магазине примерно за 150-300 тысяч рублей», — выдала дизайнер Аника Керимова, создавшая свадебные наряды для многих российских звезд.
По ее словам, артистка купила наряд в одном из салонов по чистой случайности, хотя до этого планировала шить на заказ. Пусть Буланову критикуют за выбор, но с точки зрения возрастных особенностей свадебный образ был подобран верно.
«Она выбрала для торжества вполне достойный наряд. Рюши и кружева никогда не выходят из моды – они актуальны всегда <…> Платье на ней хорошо сидит. Правильно, что в этом варианте есть небольшой рукав - женщинам в ее возрасте ни к чему оголять плечи и руки», — поделилась Керимова с prozvezd.info.
Свадьба Татьяны Булановой. Фото: соцсети
Напомним, 2 июня известная певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее новым избранником стал бывший теннисист, а ныне бизнесмен Валерий Руднев. Мужчина младше избранницы почти на 20 лет.