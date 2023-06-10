Взмокшая Волочкова с мохнатым кустом между ног раскинулась в шпагате

Балерина Анастасия Волочкова просто без ума от бани. Сейчас ее домашняя парная в ремонте, поэтому она решила посетить общественную и выбрала оригинальный комплекс в русском стиле, который давно полюбился ей своей географической близостью и сервисом.

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Приняли балерину снова гостеприимно, она осталась в восторге. И поспешила н радостях устроить фотосессию. Без шпагата в парилке не обошлось. Она с хвойным веником, больше похожим на мохнатый куст, разместилась на полке и раскинула ноги в стороны на 180 градусов. Так она старается делать всегда, когда оказывается в любимых заведениях.