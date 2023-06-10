Новости шоу-бизнеса: Брежнева призналась в финансировании родины, Высоцкая вернулась в Россию, Алсу покинула страну

Высоцкая вернулась в Россию

На волне хейта в адрес Юлии Высоцкой из-за ее провальных кулинарных видео актриса покидала Россию. Когда шумиха поутихла, звезда вернулась в Москву как ни в чем не бывало.

Брежнева финансирует родину

Певица Вера Брежнева быстро переобулась, теперь она называет себя украинской певицей. А на концерте в Латвии объявила, что все вырученные деньги направляет на помощь Незалежной.

Алсу покинула Россию

Певица Алсу покинула страну и объявилась в США. Она встретилась со своей подружкой Арианой, с которой давно общается, прогулялась по музеям. Фолловеры заметили, что обручального кольца на пальце звезды как не бывало.

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