Красотка-жена Цекало распахнула халатик, выказав пышную мякоть: нижнее белье не носит

Четвертая жена продюсера Александра Цекало, 32-летняя Дарина Эрвин вновь обрадовала подписчиков своих соцсетей. Она запостила пикантное селфи, сверкнув прелестями. Пышногрудая красотка делает это с завидной регулярностью, и муж вроде бы не против.

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Фигура девушки нравится не только Цекало, но и многим ее подписчикам. Эрвин в халатике распахнулась, выказав свободное от нижнего белья полушарие зрителям. Получилось пикантно на ночь глядя, но фолловеры не против такого контента.

Напомним, казахская художница Дарина Эрвин вышла замуж за Александра Цекало в 2019 году. До этого они жили в гражданском браке в Америке.