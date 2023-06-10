Валя Карнавал задрала футболку и оголила сокровенное: бывший взвоет от такого

Певица и блогер Валя Карнавал несколько недель назад рассталась с бойфрендом Сашей Стоуном, страшно страдала и хандрила, но после отпуска в Таиланде смогла восстановиться. Теперь артистка много работает, чтобы времени на переживания оставалось меньше.

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Да и яркие наряды помогают приподнимать настроение, причем не только Вале, но и ее подписчикам. Красотка стала выбирать более откровенные прикиды, наверное, чтобы позлить бывшего, и на этот раз нарядилась в футболку и мини-юбку из лаковой кожи.

Позируя перед зеркалом, красотка задрала футболку и показала плоский животик с пирсингом на пупке. За время личной драмы звезда сильно исхудала, но набирать прежний вес не спешит.