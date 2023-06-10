Туктамышева в белом лифе вынырнула из моря: капельки скользят по ложбинке в декольте

Фигуристка Елизавета Туктамышева улетела за океан, чтобы тренироваться в Мексике. Спортсменка поступила точно как в поговорке сначала уделила время делу и усилено занималась на льду в Мехико, а затем посвятила оставшиеся дни отдыху в Канкуне.

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Без кадров в купальнике своих поклонников Туктамышева не оставила. Хоть и поначалу не публиковала контент. В финале своего пребывания на побережье красавица сделала несколько красивых снимков в белоснежном бикини, сверкнув прелестями своей фигуры перед подписчиками в Сети.