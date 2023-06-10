Садальский – про уехавшую Пугачеву: «Это уже пережеванный пирожок»

Артист Стас Садальский признался, что регулярное и непрекращающееся обсуждение уехавших Аллы Пугачевой и Максима Галкина* его утомило. Он уверен, что так же считают другие россияне. И предлагает перестать их вспоминать, переключиться, например, на кого-нибудь другого.

«Кроме Пугачевой есть кто-то еще? Постоянно говорим о них, просто уже не прилично. Это уже пережеванный пирожок. Все время одно и то же», - утомленно заметил Садальский.

Пугачева, напомним, сбежала в числе первых артистов из России, с пятым мужем и детьми-двойняшками. Они поселились в Израиле, откуда периодически Примадонна делала скандальные заявления, как и ее супруг, которого признали в итоге иноагентом.

По материалам сайта «Народные новости»

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.