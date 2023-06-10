Волочкова оголила упругий низ – и рукой меж ног прикрывает: вот как это выглядит (фото)

Балерина Анастасия Волочкова много контента для своих соцсетей делает в домашней обстановке. За это ее подписчики и любят: звезда не боится предстать перед публикой без прикрас. Часто – даже без штанов, поскольку дома предпочитает ходить в одной футболке.

На этот раз артистка похвасталась своими длинными стройными ножками. Свое орудие труда балерина предъявила во всей красе – упругие, подтянутые бедра она засняла, лежа на диване. И рукой прикрыла меж ног, чтобы не сверкнуть нижним бельем.