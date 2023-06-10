Алина Загитова собралась замуж: чуть из платья не выпрыгнула, чтобы поймать шанс

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала гостьей на свадьбе своего наставника Даниила Глейхенгауза. Красавица выбрала облегающее шелковое платье изумрудного цвета с откровенным декольте. Как проходили основные моменты торжества, фигуристка показала в Telegram-аккаунте. А также похвасталась, что поймала букет невесты.

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Как ей удалось словить заветные цветы, Загитова и сама не понимает. Встала очень удобно, в первом ряду, и невеста отправила символичный сувенир Алине, кажется, прямо в руки. Правда, подскочить Алине все же пришлось. Теперь, по поверьям, Загитова скоро выйдет замуж. Кстати, свободно ли сердце яркой брюнетки, неизвестно – звезда не афиширует личную жизнь.