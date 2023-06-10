Нагиев нашелся в США: отжигает со сбежавшим внуком Пугачевой и развлекает его жену

Дмитрий Нагиев с прошлого года перестал быть телеведущим, объявив о том, что покидает «Голос» на Первом канале, который вел долгие годы. А потом пропал, поклонники долго не могли узнать, где он и что с ним. Но долго без публики артист не смог и вернулся сначала на сцену, а затем и в кино.

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Однако вести соцсети перестал, поскольку каждое его появление онлайн сопровождается скандалами – люди пытаются уличить артиста в лицемерии и обвинить в поддержке соседнего восточно-европейского государства. Зато периодически Нагиев мелькает в аккаунтах разных медийных личностей. На этот раз он появился в видео жены Никиты Преснякова Алены Красновой. Он зажигательно станцевал с ней у бассейна, все происходило на дне рождения российского блогера Самвела Арузманова.

Все бы ничего, только Никита Пресняков и его супруга с прошлого года живут в США. Они ведут праздную жизнь, много тусуются, по крайней мере, невестка Орбакайте, которая беспрестанно постит в Интернет веселое времяпрепровождение. Что общего у Нагиева со сбежавшим в Америку внуком Пугачевой, не совсем понятно из видео.