Илана Юрьева высказалась про уход из «Уральских пельменей»: «Люблю свою работу»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в юмористическом проекте оказалась благодаря приглашению Андрея Рожкова в 2012 году. И с тех пор является его постоянной участницей, давно полюбилась зрителям и радует новыми шутками. В Сети поползли слухи, что красавица покидает проект. Илана поспешила выказаться на этот счет в своем микроблоге.

«Никуда уходить я не собираюсь, я очень свою работу, и считаю ее основной. А так, я еще выпускаю свой уход для волос, играю в спектакле. А также у меня есть проект «Сестры» - духовная грамотность и поддержка женщин», - написала звезда.

В последний месяц работы заметно прибавилось, Илана много гастролирует с командой и сетует лишь на одно – редко видит семью. Поэтому старается каждую свободную минутку провести с мужем и маленькой дочкой. Но менять ничего не хотела бы.

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