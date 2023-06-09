«Второе место в классе»: Рита Агибалова похвасталась успехами подросшего сына от Жени Кузина — учится на английском языке

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова несколько лет назад вместе с мужем и детьми переехала жить на Кипр.

Наследники звезды реалити-шоу учатся в школе на английском языке и демонстрируют успехи по всем дисциплинам. Особая гордость Риты Агибаловой - ее сын Митя от брака с Женей Кузиным.

В школах на Кипре только закончился учебный год, и по его итогам Митя Кузин стал одним из лучших учеников класса. При том, что мальчик учится на неродном языке!

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».