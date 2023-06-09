«Второе место в классе»: Рита Агибалова похвасталась успехами подросшего сына от Жени Кузина — учится на английском языке

Рита Агибалова с сыном Митей. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Рита Агибалова призналась, что безмерно гордится наследником.

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова несколько лет назад вместе с мужем и детьми переехала жить на Кипр. 

Наследники звезды реалити-шоу учатся в школе на английском языке и демонстрируют успехи по всем дисциплинам. Особая гордость Риты Агибаловой - ее сын Митя от брака с Женей Кузиным.

В школах на Кипре только закончился учебный год, и по его итогам Митя Кузин стал одним из лучших учеников класса. При том, что мальчик учится на неродном языке!

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«Второе место в классе. Средний балл - 8,73 из 10. Вот так Митя закончил 7-й класс в англоязычной школе. Это успех! Безмерно горжусь», - написала в микроблоге Рита Агибалова.

Напомним, сыну Риты Агибаловой от брака с Женей Кузиным Мите в декабре этого года исполнится четырнадцать лет. Он - первый ребенок, рожденный на телепроекте.«Дом-2».

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