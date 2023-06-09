Ухоженная, копия дочь, только блондинка: Саша Артемова из «Дома-2» показала молодую красавицу-маму

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова не балует свою аудиторию демонстрацией близких родственников.
Так, в ее микроблоге в последнее время крайне редко появляются фото дочери. Почти не показывает Саша Артемова поклонникам и свою красавицу-маму. Но на этот раз решилась. В кадре, который появился на странице Артемовой в соцсети, она позирует вместе с мамой. Поклонники удивились сходству Саши Артемовой и ее родительницы. Только локоны у родственниц разных оттенков. Мама Саши Артемовой носит блонд, а Саша предпочитает быть шатенкой.
Фанаты также отметили, что мама у Саши Артемовой не только молодая и красивая, но и ухоженная женщина.
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Саша Артемова с мамой. Фото: соцсети
«Моя мами. Так и не выложила наше совместное фото с дня рождения еще с мая. Мама спрашивает меня, куда полетим летом, а я и не знаю, что придумать. Девочек ведь моих надо вывезти на солнце погреться. У нас и компания большая: бабушка, мама, дочь и я», — написала под фото Саша Артемова, которая недавно хвасталась шикарным отдыхом в Турции в компании подруг.