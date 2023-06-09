«Работаем и ходим по любимым проверенным местам»: оскандалившаяся из-за готовки Юлия Высоцкая вернулась в Россию

Напомним, Юлия Высоцкая покидала Россию в мае на фоне скандала, спровоцированного ее кулинарными рецептами.

Долгое время у публики не возникало к ним вопросов, все смотрели видео и готовили по советам Юлии Высоцкой. Но в какой-то момент ролики вызвали у пользователей неоднозначные эмоции. Высоцкую и способы ее готовки и подачи программ начали высмеивать, пародировать. Звезда фактически превратилась в мем. И предпочла покинуть страну на какое-то время.

По материалам kp.ru