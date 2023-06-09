«Работаем и ходим по любимым проверенным местам»: оскандалившаяся из-за готовки Юлия Высоцкая вернулась в Россию

Актриса, ведущая кулинарного шоу, ресторатор и жена известного режиссера Андрона Кончаловского Юлия Высоцкая сообщила, что находится сейчас в России. Звезда вернулась из-за границы и остановилась в прохладном Санкт-Петербурге.
«Мы снова в Петербурге! Работаем и ходим по любимым проверенным местам. Встречаемся с любимыми знакомыми людьми, узнаем прекрасных новых. Спасибо, Питер, что ты есть! Что есть твои мосты, каналы, морской воздух и небо, невероятные дворы и парадные и чудесные жители», — поделилась Юлия Высоцкая.
Напомним, Юлия Высоцкая покидала Россию в мае на фоне скандала, спровоцированного ее кулинарными рецептами.
Долгое время у публики не возникало к ним вопросов, все смотрели видео и готовили по советам Юлии Высоцкой. Но в какой-то момент ролики вызвали у пользователей неоднозначные эмоции. Высоцкую и способы ее готовки и подачи программ начали высмеивать, пародировать. Звезда фактически превратилась в мем. И предпочла покинуть страну на какое-то время.
По материалам kp.ru