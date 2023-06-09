«Я не могу дотрагиваться до нее. Отталкивает»: Кристина Бухынбалтэ прошлась по Либерж Кпадону

В Сети появилось видео с фрагментом эфира «Дома-2», который показывает не с лучшей стороны Кристину Бухынбалтэ. В кадре участница проекта пытается отказаться от силового этапа конкурса. Ей предстояло выйти на бой с Либерж Кпадону.

Ведущему проекта Андрею Черкасову Кристина Бухынбалтэ объяснила, что ее нежелание связано с тем, что она и Либерж Кпадону находятся в разных весовых категориях.

«Она – девушка, ты – девушка. Она – бывшая Барзикова, ты – бывшая Барзикова. Нормально! Две бывшие Барзикова», - начал уговаривать Андрей Черкасов.

И тут Кристина Бухынбалтэ, забыв о всяких приличиях, выдала себя с головой. Она заявила, что Либерж Кпадону ей неприятна.