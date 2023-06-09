«Я не могу дотрагиваться до нее. Отталкивает»: Кристина Бухынбалтэ прошлась по Либерж Кпадону

В Сети появилось видео с фрагментом эфира «Дома-2», который показывает не с лучшей стороны Кристину Бухынбалтэ. В кадре участница проекта пытается отказаться от силового этапа конкурса. Ей предстояло выйти на бой с Либерж Кпадону.
Ведущему проекта Андрею Черкасову Кристина Бухынбалтэ объяснила, что ее нежелание связано с тем, что она и Либерж Кпадону находятся в разных весовых категориях.
«Она – девушка, ты – девушка. Она – бывшая Барзикова, ты – бывшая Барзикова. Нормально! Две бывшие Барзикова», - начал уговаривать Андрей Черкасов.
И тут Кристина Бухынбалтэ, забыв о всяких приличиях, выдала себя с головой. Она заявила, что Либерж Кпадону ей неприятна.
«Я все прекрасно понимаю, все классно, круто смотреть. Но я не буду это делать. Я не могу дотрагиваться до нее, правда, не могу. Отталкивает. Чувствую негатив, напряжение», - объяснила Кристина Бухынбалтэ.
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Либерж Кпадону дала понять, что возмущена поведением Кристины Бухынбалтэ, которое вызвано вседозволенностью и высокомерием.