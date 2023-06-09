Супруг Анны Седоковой сорит деньгами в клубе для взрослых: «Делаю что хочу»

Не так давно Анна Седокова публично поскандалила со своим законным мужем Янисом Тиммой. Официального развода не было. Но молодые люди успели разъехаться, и теперь каждый из супругов делает все, что ему вздумается.

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Певица проводит время с друзьями. И между делом намекает в соцсетях, что одиночество ей точно не грозит. А Янис в ответ на эти разговоры отправился в стриптиз-клуб. Спортсмен показал в своем блоге увесистую пачку денег и заявил: «Делаю что хочу».

Чем закончится эта история, пока неизвестно. Однако фанаты пары всерьез обеспокоены затянувшейся ссорой.