Живот огромный, талии нет: утянутая в черный латекс Либерж Кпадону прогарцевала по Поляне «Дома-2» — дама без комплексов

Что общего между экс-участницей «Дома-2» Сашей Черно и действующей звездой телестройки, темнокожей красоткой Либерж Кпадону? Обе они напрочь лишены комплексов. Девушки не витают в облаках по поводу своих фигур, но при этом не видят поводов для того, чтобы их не демонстрировать. И правда?! Чего стесняться.

Вернувшаяся не так давно на телестройку 35-летняя Либерж Кпадону с удовольствием демонстрирует свои сочные формы.

На этот раз она прогарцевала по Поляне в костюме из черного латекса, который прочно обхватил ее расплывшийся стан.

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