«Не надевайте, что он вам советует!»: Бородина получила шквал негативных комментариев после работы со стилистом Решетовой

Оказалось, что не все довольны работами стилиста Алеко Надиряна. Армия фанатов бизнесвумен Ксении Бородиной рекомендовали эксперту по моде не одевать ведущую «Дома-2».
Напомним, Алеко Надиярн является другом модели Анастасии Решетовой. Алеко приписывали роман с экс-возлюбленной Тимати. Однако он опроверг такие домыслы. Алеко лишь составляет модные луки для Анастасии.
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Недавно Надирян стал одевать и Ксению Бородину. Алеко добавил больше однотонных луков, оверсайзного кроя и современных элементов в образы Ксении. Вот только фанатам Бородиной преображение телеведущей не нравится.
«Кошмар! Пожалуйста, не надевайте, что он вам советует! Вы сама классно одеваетесь!», «Кто-нибудь скажите Алеко, что он плохо работает», «Мне не нравится сочетание от слова «совсем»», – такие комментарии оставляют подписчики Ксении Бородиной в социальных сетях.
Напомним, ранее эксперты назвали самые модные шорты на лето.