«Последнее, в чем я сейчас нуждаюсь»: брошенная красавица-жена нового любовника Гагариной отреагировала на их роман

Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Танцовщица Оксана Стратулат отказывается отвечать на вопросы даже близких друзей.

Певицу Полину Гагарину на днях уличили в новом романе. Звезду засняли гуляющей за ручку с танцором из ее балета, уроженцем Йошкар-Олы, 35-летним Стасом Миковым. 

Пока поклонники недоумевали, почему Полину Гагарину так и тянет на мужчин не своего круга, выяснилось, что Стас Миков ради романа со звездой оставил девушку, которую называл своей женой.

Красавица-танцовщица Оксана Стратулат принимала участие в шоу «Маска», «Аватар», «Три аккорда», снималась в клипах и кино. Она хороша собой. И, конечно же, переживает из-за романа Микова с Гагариной. В микроблоге Оксана Стратулат дала понять, что ей тяжело говорить на эту тему.

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Оксана Стратулат. Фото: соцсети

«Друзья! Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете... Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь, — разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю. Спасибо каждому, кто остался искренне небезразличен. Спасибо за понимание», — написала Оксана Стратулат.

По материалам kp.ru

Стас Миков и Оксана Стратулат. Фото: соцсети

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