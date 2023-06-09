«Последнее, в чем я сейчас нуждаюсь»: брошенная красавица-жена нового любовника Гагариной отреагировала на их роман

Певицу Полину Гагарину на днях уличили в новом романе. Звезду засняли гуляющей за ручку с танцором из ее балета, уроженцем Йошкар-Олы, 35-летним Стасом Миковым.
Пока поклонники недоумевали, почему Полину Гагарину так и тянет на мужчин не своего круга, выяснилось, что Стас Миков ради романа со звездой оставил девушку, которую называл своей женой.
Красавица-танцовщица Оксана Стратулат принимала участие в шоу «Маска», «Аватар», «Три аккорда», снималась в клипах и кино. Она хороша собой. И, конечно же, переживает из-за романа Микова с Гагариной. В микроблоге Оксана Стратулат дала понять, что ей тяжело говорить на эту тему.
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Оксана Стратулат. Фото: соцсети
«Друзья! Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете... Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь, — разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю. Спасибо каждому, кто остался искренне небезразличен. Спасибо за понимание», — написала Оксана Стратулат.
По материалам kp.ru
Стас Миков и Оксана Стратулат. Фото: соцсети