Постарела очень: Юлия Салибекова сделала ультракороткую стрижку — реакция фанатов на новый имидж

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова за год, минувший после развода с мужем Тиграном, несколько раз успела поменять имидж. Она обрезала волосы, сделав каре. Затем перекрасилась в рыжий, потом нарастила локоны, вдруг став блондинкой. А после сняла наращенные, вернулась в свой родной темный цвет и стала носить каре.

Но с волосами по плечи Юлии Салибековой ходить тоже быстро наскучило. И вот она решилась пустить их под нож. Теперь у Юлии Салибековой стильная короткая стрижка, которая ей очень к лицу.

Впрочем, подписчики Юлии Салибековой так не считают. Под фото и видео Юлии в новом образе они заявили, что она состарилась, и в 35 выглядит на сорок с плюсом. Непорядок!

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