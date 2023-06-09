«У нее только образ...»: Курбан Омаров захотел разоблачить Ксению Бородину

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров — выразил свое мнение о переменах в поведении экс-возлюбленной.
В последнее время Ксения Бородина сменила имидж, подружившись со звездным стилистом Алеко Надиярном. Также Бородина стала изучать психологию и даже намеревается заниматься этим на профессиональном уровне. Телеведущая заявила в беседе с Надеждой Стрелец, что поменялась и стала спокойнее.
Однако бывший муж Бородиной так не считает. Курбан Омаров уверяет, что Ксения Бородина лжет.
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«У нее только образ спокойного уравновешенного человека», — заявил Омаров в интервью Алены Жигаловой на YouTube-канале «Алена, блин!».
Курбан Омаров добавил, что экс-возлюбленная измена ему с другом Трофимом Семищенко.
Напомним, ранее Ксения Бородина высказалась о сложной жизни в загородном коттедже.