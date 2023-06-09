Оксана Самойлова пришла на праздник в откровенном топе, который едва прикрывал ее прелести

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появилась свежая фотография знаменитости в объятиях мужа Джигана. Примечательно, что возлюбленная музыканта едва не засветила свои «лисьи носики».

Оксана Самойлова является обладательницей пышных форм. Стройная брюнетка прибегала к увеличению груди. Поэтому внушительный размер Оксане не просто спрятать под одеждой.

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Вот и на недавней вечеринке Тимати Оксана Самойлова надела обтягивающий кроп-топ, который только чуть-чуть прикрыл сочный бюст знаменитости. Оксана дополнила светлый верх контрастным низом — трендовыми брюками карго.