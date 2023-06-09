Экс-участник «Дома-2» Стас Каримов женился на беременной избраннице

Стас Каримов и его беременная невеста. Фото: соцсети

Торжество Стаса Каримова и его возлюбленной состоялось в Москве.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2», 42-летний Стас Каримов поделился прекрасной новостью с подписчиками микроблога. Он сообщил, что женился.

Избранницей Стаса Каримова стала бизнесвумен, руководитель сети студий по джампингу Софья Мочалова. 

Бракосочетание пары состоялось в Москве.

«Спасибо за поздравления! Это самый важный день моей жизни», — признался в микроблоге Стас Каримов.

На фото, которыми поделились новобрачные, отчетливо видно, что скоро будет еще один повод поздравить пару. Избранница Стаса Каримова находится на внушительном сроке беременности и через какое-то время подарит мужу малыша.

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Напомним, этот брак для 42-летнего Стаса Каримова стал вторым. Таким же по счету будет и ребенок, которого ждет избранница Каримова. У Стаса есть взрослая дочь Ума.

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