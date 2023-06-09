Эрнст, Пересильд и Шипенко удостоены госпремии за создание фильма «Вызов»

9 июня было объявлено, что руководитель Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года. Они получат высокую награду за создание фильма «Вызов» — первой художественной картины, снятой в космическом пространстве.

Советник президента РФ Владимир Толстой отметил на пресс-конференции, что создатели «Вызова» награждаются за отвагу, смелость и беспрецедентное явление.

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Добавим, что государственная премия — это высшая форма признания заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством в России. С 2020 года ее размер был увеличен вдвое — до 10 миллионов рублей. Если лауреатов несколько, денежное вознаграждение делится между ними поровну.

Госпремию вручает в торжественной обстановке президент РФ. Церемония традиционно проходит 12 июня, в День России.

По материалам ТАСС