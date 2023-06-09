Учитель по этикету ужаснулся поступкам Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была упомянута в негативном ключе учителем по этикету.

Оказалось, владелец всемирно известной чайной в Калифорнии Эдмунд Фрай разочаровался своей ученицей. Фрай делился знаниями этикета с будущей невесткой королевы Англии.

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Он видел большой потенциал в Меган Маркл. Однако после заявлений Маркл в сторону королевской семьи владелец чайной изменил мнение о знаменитости. Такого же мнения Эдмунд Фрай придерживается в отношении принца Гарри.