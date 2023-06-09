Близкая подруга объяснила, почему вдова Шукшина потеряла всех друзей

Рядом с Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая оказалась в больнице, постоянно находится ее дочь Ольга. По словам адвоката актрисы, ее здоровье постепенно стабилизируется. Грустно, что в тяжелое для Лидии Николаевны время она осталась практически без друзей. Как рассказала телеведущая Татьяна Судец, она когда-то дружила с Федосеевой-Шукшиной, но потом актриса обвинила подругу в финансовых махинациях, и они перестали общаться.

«Я не знаю, что с ней происходит на самом деле. Для меня эта страница закрыта. Я с ними не общаюсь. Я не знаю, кто с ней сейчас рядом. Понятия не имею. За что боролась, на то и напоролась», — пояснила Татьяна Судец.