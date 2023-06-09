Близкая подруга объяснила, почему вдова Шукшина потеряла всех друзей

Рядом с Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая оказалась в больнице, постоянно находится ее дочь Ольга. По словам адвоката актрисы, ее здоровье постепенно стабилизируется. Грустно, что в тяжелое для Лидии Николаевны время она осталась практически без друзей. Как рассказала телеведущая Татьяна Судец, она когда-то дружила с Федосеевой-Шукшиной, но потом актриса обвинила подругу в финансовых махинациях, и они перестали общаться.
«Я не знаю, что с ней происходит на самом деле. Для меня эта страница закрыта. Я с ними не общаюсь. Я не знаю, кто с ней сейчас рядом. Понятия не имею. За что боролась, на то и напоролась», — пояснила Татьяна Судец.
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В прошлом ведущая предсказывала: однажды Лидия Николаевна станет нерукопожатной. Именно это, по мнению Судец, сейчас и происходит.
«Она и стала нерукопожатной, раз никто не хочется с ней общаться, и никто не знает, где она и что она. Всех обзванивают, а никто не знает. Потому что никто не хочет с ней общаться», — цитирует известную ведущую издание «МК».