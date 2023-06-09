Виктор Добронравов признался, почему не ходит смотреть спортивные соревнования дочек

На одной из кинопремьер популярный актер Виктор Добронравов появился вместе с женой Александрой и старшей дочерью — 12-летней Варей. Отвечая на вопросы журналистов, Добронравов признался, что в силу занятости нечасто присутствует на спортивных соревнованиях дочек:

«Я чаще смотрю их соревнования в телефоне, потому что сейчас же есть и онлайн-трансляции, все это доступно в реальном времени. Так что во время спектаклей и репетиций, когда есть свободные минуты, я смотрю с замиранием в сердце, как мои дети выступают».

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Актер добавил, что девочки не обижаются на него за это: они знают, что он актер, и понимают, что свободного времени у него бывает мало. Недавно младшая дочь артиста отпраздновала свой седьмой день рождения, и Виктор подарил девочке электросамокат. Он и сам, по его признанию, ездит на работу в театр на самокате.