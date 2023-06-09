«Ты тот, с кем я останусь навсегда»: Линдси Лохан рассказала, как закадрила арабского бизнесмена

В 2022 году американская актриса Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, с которым встречалась около двух лет. Сейчас 36-летняя кинозвезда живет с мужем в Дубае и ждет своего первого ребенка.

В новом интервью она рассказала о волнительном чувстве материнства и о том, как они с супругом познакомились. Линдси вспомнила, что их первая встреча состоялась в вечер понедельника в одном из ресторанов Дубая.