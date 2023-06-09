«Ты тот, с кем я останусь навсегда»: Линдси Лохан рассказала, как закадрила арабского бизнесмена

В 2022 году американская актриса Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, с которым встречалась около двух лет. Сейчас 36-летняя кинозвезда живет с мужем в Дубае и ждет своего первого ребенка.
В новом интервью она рассказала о волнительном чувстве материнства и о том, как они с супругом познакомились. Линдси вспомнила, что их первая встреча состоялась в вечер понедельника в одном из ресторанов Дубая.
«Я сказала: «Ты похож на кого-то, кого я знаю». Он такой: «Нет. На кого?» — цитирует актрису журнал Allure. — А потом я сказала ему: «Я чувствую, что ты тот человек, с которым я останусь навсегда». Я никогда не могла разговаривать с кем-то подобным образом».
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Девушку несложно понять: Бадер красив и богат, а ее карьера в кино уже давно преодолела свой пик. Кстати, до Шаммаса звезда встречалась и готова была выйти замуж за российского миллионера Егора Тарабасова. Тоже неплохая партия, но пара рассталась со скандалом.