Вокалист Maneskin объявил о расставании с девушкой на фоне появления видео, где он целует другую

На днях в TikTok появилось вирусное видео, на котором фронтмен итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид целует таинственную девушку в клубе — не его официальную подругу, 27-летнюю модель Джорджию Солери.

Ролик наделал много шума, и 8 июня 24-летний вокалист вышел в соцсети, чтобы прояснить ситуацию. Оказывается, они с Джорджией расстались еще несколько дней назад, так что теперь Дамиано свободен и может целовать, кого захочет.

«Мне очень жаль, что вышло это видео, это было не то, как я хотел справиться с ситуацией, и это была моя ошибка, — написал певец в заблокированной в России социальной сети. — Я надеюсь, что это не повлияет на имидж Джорджии и вы сможете уважать деликатность этого момента».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Давид подчеркнул, что между ним и его девушкой не было «никаких предательств», так что не стоит приписывать ему измену. Напомним, что отношения рокера и модели длились минимум два года.