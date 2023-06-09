Волочкова задрала юбку и прильнула к Шаляпину: замуж собралась

Звезда сцены Анастасия Волочкова регулярно выступает с концертами. Помогают ей друзья, и номер с Никитой Джигурдой давно полюбился публике. Однако сейчас эпатажный артист уехал в горячую точку, и Волочкова смогла подобрать ему временного заместителя. Им оказался Прохор Шаляпин.
Волочкова показала фото с концерта, на котором она позирует с Шаляпиным. Прильнув к нему, звезда задрала юбку, щегольнув стройными бедрами и длиннющими ногами. Прохор обнял ее за талию. Компанию им составила артистка Татьяна Тузова.
Анастасия Волочкова с друзьями. Фото: соцсети
Добавим, что с Шаляпиным Волочкова быстро нашла общий язык. Пара уже проводит время не только на репетициях и концертах, но и устраивает посиделки в усадьбе балерины на Рублевке. И в один из присестов Анастасия заговорила о свадьбе.
«Ты такой красивый! Мы такая пара с тобой хорошая, слушай. Представляешь, у нас свадьба будет?!» — пококетничала Волочкова.
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