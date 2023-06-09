Фахрийе Эвджен выказала откровенное декольте: нижнее белье выглядывает — муж будет ревновать!

Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Фахрийе Эвджен на днях отметила свое 37-летие. Красавица-жена Бурака Озчивита праздновала день рождения в кругу своей увеличившейся семьи. Теперь они с мужем растят двоих сыновей — младшему Карану всего лишь четыре месяца.
Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети
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Но молодая мамочка уже давно вернулась в прежнюю форму. Эвджен показала, как выглядит сегодня, и муж явно будет ревновать: откровенное декольте, из которого виднеется нижнее белье, облегающие джинсы, которые подчеркнули точеную талию — будто и не рожала совсем. Поклонники восхитились тем, как выглядит их любимица — в комментариях под фотографиями сплошь приятные комплименты.