Фахрийе Эвджен выказала откровенное декольте: нижнее белье выглядывает — муж будет ревновать!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Но молодая мамочка уже давно вернулась в прежнюю форму. Эвджен показала, как выглядит сегодня, и муж явно будет ревновать: откровенное декольте, из которого виднеется нижнее белье, облегающие джинсы, которые подчеркнули точеную талию — будто и не рожала совсем. Поклонники восхитились тем, как выглядит их любимица — в комментариях под фотографиями сплошь приятные комплименты.