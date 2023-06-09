Уже загорела: Туктамышева в белом мини-бикини показала соблазнительные формы

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева улетела в Мексику, где успела не только потренироваться, но и отдохнуть. После того, как сборы в Мехико завершились, красотка переместилась в Канкун и уже успела порадовать подписчиков кадрами в купальнике.

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Новое фото Лизы с пляжа не заставило себя ждать. Фигуристка в белоснежном мини-бикини позировала в плетеном бунгало, продемонстрировав аппетитную фигуру. Подписчики заметили, что спортсменка уже успела загореть — границы нового оттенка кожи видны невооруженным взглядом.