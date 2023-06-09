Новости шоу-бизнеса: Пугачева неудачно омолодилась, Топалов до сих пор не в себе от партнерских родов, Омаров признался в изменах Бородиной

Омаров признался в изменах Бородиной в браке

Курбан Омаров впервые после развода с Ксенией Бородиной дал интервью. И признался, что год до расставания они с телезвездой жили как соседи. И за это время он завел себе новую любовь.

Топалов до сих пор не отошел от партнерских родов

Влад Топалов в новом интервью признался, что по сей день в шоке от партнерских родов. Он дважды через это прошел с женой Региной Тодоренко, причем оба раза беременная настаивала, чтобы муж был рядом.

Пугачева в Израиле неудачно омолодилась

Алла Пугачева в Израиле перестала быть похожей на себя. После выхода на сцену после концерта «Машины времени» перепуганная публика обсуждает, что же с лицом Примадонны — опухшее, глаз не видно. Но на фото у мужа она — молодуха. У звезды, по мнению пластического хирурга, неудачно была сделана пластика.