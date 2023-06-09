Самбурская сняла с себя все перед Филиппенко: он увидел ее «дыньки» и схватился за аппарат

Актриса Настасья Самбурская предупредила своих поклонников и подписчиков в Сети, что совсем скоро ее будет «много». То есть с ее участием грядет череда интересных проектов. И не обманула – уже в июне состоится премьера комедийного сериала «Вика-ураган», где брюнетка играет одну из ролей.

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Самбурская поделилась кадрами с грядущей премьеры. На видео она раздевается перед героем Антона Филиппенко, который при виде красотки схватился за фотоаппарат и принялся снимать. Горячая сцена появится чуть ли не в первой серии, и фанаты в предвкушении увлекательной истории.