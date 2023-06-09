Уехала из страны, сняла обручальное кольцо: певица Алсу спровоцировала слухи о разводе

Певица Алсу 17 лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Они трижды стали родителями, самому младшему наследнику пары Рафаэлю в этом году уже исполнится 7 лет. В последнее время вокруг семьи поползли слухи, что супруги разводятся, и сама Алсу на днях спровоцировала новую волну сплетен.

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Певица уехала из страны и вышла на связь из Нью-Йорка. Артистка поделилась снимками, на которых фолловеры разглядели, что обручального кольца на руке как не бывало.

Правда, звезда и раньше нечасто носила свое непростое украшение, так что к обсуждениям новых сплетен не присоединилась, а проигнорировала.