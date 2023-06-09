Валя Карнавал в купальнике растеклась на камне: потеряла бдительность, выронила грудь из разреза

Звезда Интернета Валентина Карнаухова, прославившаяся под псевдонимом Валя Карнавал, отдыхала в Таиланде в мае, куда летала успокоить нервы после разрывал с бойфрендом Сашей Стоуном. Красавица отлично отдохнула и с новыми силами вернулась к работе.

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Правда, нет-нет да и вернется Валя мыслями в отпуск. Было весело и ярко, они с подругой отдыхали на Пхукете и смогли сделать кучу снимков на память, и теперь они помогают звезде отвлекаться. Новую порцию архивов звезда запостила во «Вконтакте», и подписчики ахнули, увидев красоту Вали в купальнике.

Карнавал растеклась на камне, прикрыв от наслаждения глаза, и, кажется, потеряла бдительность. Поскольку из выреза под грудью выпало одно из полушарий. Но красотка этого не заметила. Зато сразу же увидели фолловеры.