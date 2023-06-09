«Она стала нерукопожатной»: бывшая подруга Федосеевой-Шукшиной - про общение с актрисой

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина на днях оказалась в реанимации с инсультом. Врачи сделали все возможное, чтобы помочь 84-летней знаменитости. Ее сердце не справлялось с нагрузками, было принято решение установить кардиостимулятор. Сейчас состояние стабилизировали, рядом с ней постоянно находится младшая дочь Ольга.

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А вот остальные родственники или друзья не поддержали актрису в тяжелое время. Бывшая подруга актрисы, телеведущая Татьяна Судец, уже больше года бойкотирует ее. Причиной стали обвинения Федосеевой-Шукшиной в адрес подруги и помощницы Татьяны Парамоновой в махинациях с деньгами. Она не в курсе, что сегодня происходит с вдовой Шукшина, да и не хочет знать, поскольку закрыла эту страницу для себя.

«Она и стала нерукопожатной, раз никто не хочется с ней общаться и никто не знает, где она и что она. Всех обзванивают, а никто не знает. Потому что никто не хочет с ней общаться», - убеждена Судец.

По материалам сайта mk.ru