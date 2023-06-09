Рудова выказала интимное без нижнего белья: пуговки расстегнула, лямки подспустила

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова приняла участие в новом шоу «Выжить в Дубае», премьера которого состоится в конце июня. Красавица летала в Эмираты и скрывала цель своей поездки от поклонников, но при этом щедро делилась снимками и видео с досуга – свободного времени у нее было, как казалось фолловерам, очень много, и кто-то посчитал, что на Персидский залив блондинка выбралась в отпуск.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Фотографий с поездки у Рудовой припасено немало, и она постепенно публикует свои запасы. На очередном горячем снимке красавица щегольнула пышными прелестями в декольте, показав, что на ней нет нижнего белья. При этом, пуговки были расстегнуты, а лямка сарафана – сползла ниже плеч. Ракурс для фото Наталья избрала самый выгодный, выказав интимное всем.