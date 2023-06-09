Ольга Орлова зацеловала крошечную дочку в пухлые щеки: млеет от нежности

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова перестала скрывать лицо своей новорожденной дочурки Анечки, поэтому теперь в ее публикациях с малышкой гораздо больше открытости и доверия. Звезда не брала декретный отпуск и часто отлучается по работе, так что в разлуках материнская любовь крепнет сильнее.

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Вернувшись с очередных съемок, Орлова прильнула к малышке и долго не отпускала. Она зацеловывала ее пухлые щечки, млея от любви и нежности к своему маленькому человечку, и выглядела абсолютно счастливой. Крошка Анечка была не против объятий, подставляя то одну щечку, то вторую.