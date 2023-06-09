Юлия Михалкова в экстремальном мини сверкнула бедрами: белая тряпица из-под юбки интригует

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова вернулась к активности в соцсетях и теперь рассказывает подписчикам, как продвигаются ее новые проекты. Она по-прежнему занимается экологическими темами и пришла накануне в студию ток-шоу, чтобы обсудить их на телевидении.

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На съемки красотка пришла в строгом жакете, миниатюрной юбке и ботфортах. Звезда расположилась на диване, оголив сочные бедра перед всеми. Ракурс получился довольно пикантным, а интригу внесла белая тряпица, выглядывающая из-под юбки - подписчики теперь гадают, что это может быть.