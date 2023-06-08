Ирина Шейк в купальнике Fendi блеснелула своими изящными бедрами: сразила даже Ляйсан Утяшеву

Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Модель приняла участие в горячей летней фотосессии. Звезда козырнула фигурой во всей красе.

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модельном бизнесе. Она смогла прославиться на весь мир. Российская красавица живет в Нью-Йорке, но не перестает ездить на модные показы. На этот раз она блистала в Каннах, выбирая смелые наряды. А лето звезда начала с откровенной фотосессии. 

На этот раз Ирина облачилась в слитный купальник Fendi. Она оголила свои изящные бедра.  Модель решила грациозно выпятить свои округлости. Лук дополняла панамка. Съемка состоялась на живописном побережье, а ее автором стал фотограф Стивен Мейзел. Шейк примерила несколько аутфитов в стиле 60-х.

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Затем модель также  красовалась в синем костюме, состоящий из платья-миди на тонких бретелях и шляпки в тон. Не раз она показала миниатюрную белую сумочку. Бывшая «ангел» Victoria's Secret козырнула идеальными формами. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Пляжные кадры впечатлили даже Ляйсан Утяшеву.

«Ирина Шейк в летней рекламной кампании купальников и пляжной одежды Fendi – это ну очень красиво!» — заявила телеведущая.

Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

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