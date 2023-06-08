Ирина Шейк в купальнике Fendi блеснелула своими изящными бедрами: сразила даже Ляйсан Утяшеву

На этот раз Ирина облачилась в слитный купальник Fendi. Она оголила свои изящные бедра. Модель решила грациозно выпятить свои округлости. Лук дополняла панамка. Съемка состоялась на живописном побережье, а ее автором стал фотограф Стивен Мейзел. Шейк примерила несколько аутфитов в стиле 60-х.

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