Подольская поделилась трогательными кадрами с семейного праздника: Пресняков в окружении сыновей

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной после шоу «Фабрика звезд». Потом ей удалось построить крепкую семью. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары растут сыновья: Артемий и Иван. Примечательно, что на днях они устроили вечеринку для старшего наследника.
На этот раз для Артемия, которому исполнилось 8 лет, был устроен праздник с аниматорами, играми и квестами. Не обошлось без многоярусного торта со свечками. Наталья щегольнула в шортах с пайетками. Она почти не выпускала из рук двухлетнего Ивана. А Пресняков на одном из фото красовался с семье, не скрывая счастья. ёА еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями. Фото: соцсети звезды
«За что я каждый год искренне благодарна, так это за такие улыбки детей! Огромное спасибо за потрясающий праздник, очень крутое оформление, безумно красивый и вкусный торт от Ольги, анимацию по возрасту», – написала звезда.
Поклонники были восхищены трогательными кадрами. Многие отметили, что сыновья похожи на своего папу.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном. Фото: соцсети звезды
К слову, на этот раз праздник пропустил старший сын от Кристины Орбакайте. Никита Пресняков уже несколько месяцев живет в США. Он пока не собирается возвращаться в России, так как обосновался с Лос-Анджелесе. Там музыкант снимает клипы для местных артистов.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды