Подольская поделилась трогательными кадрами с семейного праздника: Пресняков в окружении сыновей

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица устроила роскошную вечеринку для старшего сына.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной после шоу «Фабрика звезд». Потом ей удалось построить крепкую семью. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары растут сыновья: Артемий и Иван. Примечательно, что на днях они устроили вечеринку для старшего наследника. 

На этот раз для Артемия, которому исполнилось 8 лет, был устроен праздник с аниматорами, играми и квестами. Не обошлось без многоярусного торта со свечками. Наталья щегольнула в шортах с пайетками. Она почти не выпускала из рук двухлетнего Ивана. А Пресняков на одном из фото красовался с семье, не скрывая счастья. ёА еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями. Фото: соцсети звезды

«За что я каждый год искренне благодарна, так это за такие улыбки детей! Огромное спасибо за потрясающий праздник, очень крутое оформление, безумно красивый и вкусный торт от Ольги, анимацию по возрасту», – написала звезда.

Поклонники были восхищены трогательными  кадрами. Многие отметили, что сыновья похожи на своего папу.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном. Фото: соцсети звезды

К слову, на этот раз праздник пропустил старший сын от Кристины Орбакайте. Никита Пресняков уже несколько месяцев живет в США. Он пока не собирается возвращаться в России, так как обосновался с Лос-Анджелесе. Там музыкант снимает клипы для местных артистов. 

Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды

Читайте также