Подольская поделилась трогательными кадрами с семейного праздника: Пресняков в окружении сыновей

На этот раз для Артемия, которому исполнилось 8 лет, был устроен праздник с аниматорами, играми и квестами. Не обошлось без многоярусного торта со свечками. Наталья щегольнула в шортах с пайетками. Она почти не выпускала из рук двухлетнего Ивана. А Пресняков на одном из фото красовался с семье, не скрывая счастья. ёА еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».