«Да чтобы все так выглядели в 40»: Бородина в юбке на запах и алых лодочках щегольнула на вечеринке

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Зачастую телеведущая посещает премии и вечеринки. Но она заверяла, что до развода с Курбаном Омаровым всю себя посвящала семье. Однако 8 июня вышло интервью ее экс-мужа, который припомнил, как она гуляла в клубах до утра и даже потом тайком переписывалась с парнями.
На этот раз Бородина решила не отвечать на выпада Курбана. В этот день она отправилась на вечеринку. Телеведущая на вечеринке щегольнула в голубой рубашке и песочной юбке на запах мидакси. Образ дополнили алые туфли на шпильке. Ксения сделала лаконичную укладку в офисном стиле. Лук для нее подобрал стилист Алеко.
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«Между старых обшарпанных серых домов мы смогли обрести безмятежность», — поделилась звезда.
Поклонники пришли в восторг от образа. Однако не обошлось без критики. «А мне не нравится сочетание от слова совсем... Увы, образ неудачный», «Очень приятно смотреть на такие образы, надоела повсеместная пошлость!», «Да чтобы все так выглядели в 40», «Ксюша так расцвела», «Цвета, наряды! Прям капуста», — стали писать в Сети.