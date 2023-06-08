«Да чтобы все так выглядели в 40»: Бородина в юбке на запах и алых лодочках щегольнула на вечеринке

На этот раз Бородина решила не отвечать на выпада Курбана. В этот день она отправилась на вечеринку. Телеведущая на вечеринке щегольнула в голубой рубашке и песочной юбке на запах мидакси. Образ дополнили алые туфли на шпильке. Ксения сделала лаконичную укладку в офисном стиле. Лук для нее подобрал стилист Алеко.

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