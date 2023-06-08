Валя Карнавал в силуэтном платье козырнула своими изгибами фигуры: волосы влажные, губы приоткрыты

На этот раз Валя устроила чувственную фотосессию. Она облачилась в силуэтное платье в полоску. Блогерша предпочла подчеркнуть свои соблазнительные формы. При этом она была с влажными волосами. Кончиками пальцев артистка проводила по пухлым губам. Карнавал грациозно позировала на камеру.

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