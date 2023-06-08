Валя Карнавал в силуэтном платье козырнула своими изгибами фигуры: волосы влажные, губы приоткрыты

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых известных блогеров в России. Молодая артистка также поет на сцене. Порой она предстает в очень смелых нарядах. Недавно певица похудела и рассталась с женихом Сашей Стоуном. Она после этого не перестает выставлять новые пикантные кадры.
На этот раз Валя устроила чувственную фотосессию. Она облачилась в силуэтное платье в полоску. Блогерша предпочла подчеркнуть свои соблазнительные формы. При этом она была с влажными волосами. Кончиками пальцев артистка проводила по пухлым губам. Карнавал грациозно позировала на камеру.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая девчонка, но разврат, страсть это не твое», «Как будто из журнала куклу достали», «Невероятная!», «Это разнос», «До чего горячая», «Какая сочная чика», — стали писать в Сети.