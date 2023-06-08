Уже давно Александр Овечкин счастлив в браке. Она состоит в отношениях с дочкой актрисы Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Пара живет в США, но регулярно приезжает в Россию. У них растут сыновья: Сергей и Илья. Недавно супруги отпраздновали день рождения младшего наследника. Они устроили вечеринку.
На этот раз Шубская предстала на публике в алом элегантном костюме с брюками клеш. Лук она дополнила белыми кедами. Овечкин выбрал светлую рубашку и черные брюки. Они организовали праздник для младшего сына в стиле мультика «Тачки». Именинник был в рубашке и шортах, как и брат.
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Анастасия Шубская с папой и Александр Овечкин. Фото: соцсети звезды
«Наконец-то пришли фотографии со дня рождения Илюши! Спасибо родным и друзьям, что разделили с нами этот день!» – написала Анастасия.
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие поразились тому, как выглядит Илья в свои три года.
Сергей и Илья Овечкины. Фото: соцсети звезды