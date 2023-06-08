На этот раз Шубская предстала на публике в алом элегантном костюме с брюками клеш. Лук она дополнила белыми кедами. Овечкин выбрал светлую рубашку и черные брюки. Они организовали праздник для младшего сына в стиле мультика «Тачки». Именинник был в рубашке и шортах, как и брат.

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