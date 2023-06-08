Шубская в элегантном костюме предстала с Овечкиным на празднике: сыновья в рубашках — джентльмены

Александр Овечкин и Анастасия Шубская с детьми. Фото: соцсети звезды

Хоккеист устроил вечеринку для своего наследника.

Уже давно Александр Овечкин счастлив в браке. Она состоит в отношениях с дочкой актрисы Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Пара живет в США, но регулярно приезжает в Россию. У них растут сыновья: Сергей и Илья. Недавно супруги отпраздновали день рождения младшего наследника. Они устроили вечеринку.

На этот раз Шубская предстала на публике в алом элегантном костюме с брюками клеш. Лук она дополнила белыми кедами. Овечкин выбрал светлую рубашку и черные брюки. Они организовали праздник для младшего сына в стиле мультика «Тачки». Именинник был в рубашке и шортах, как и брат. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Анастасия Шубская с папой и Александр Овечкин. Фото: соцсети звезды

«Наконец-то пришли фотографии со дня рождения Илюши! Спасибо родным и друзьям, что разделили с нами этот день!» – написала Анастасия.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие поразились тому, как выглядит Илья в свои три года. 

Сергей и Илья Овечкины. Фото: соцсети звезды

Читайте также