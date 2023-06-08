Валя Карнавал в крохотном платье в облипку блеснула «сочными» формами: назло бывшему отказалась от белья

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она выступает на сцене и порой предстает в дерзких образах на публике. В 21 год певица продолжает снимать ролики, которые собирают миллионы просмотров. Однако недавно она рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого звезда стала чаще делится пикантными кадрами.
На этот раз Валя решила устроить фотосессию. Она примера несколько образов. Блогерша решила покрасоваться в лазурном мини-платье в облипку. Она подчеркнула свои изящные формы. Артистка выставила напоказ свои женские прелести. Карнавал отказалась от трусиков, красуясь на камеру в ярком наряде.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие решили, что так блогерша решила утереть нос бывшему жениху. «Какая соблазнительная», «Ого, как хороша», «Очень горячий вид», «Изгиб, как у гитары», «Ох, как вы прекрасны», «Конфетка», — стали писать пользователи Сети.