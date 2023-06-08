Валя Карнавал в крохотном платье в облипку блеснула «сочными» формами: назло бывшему отказалась от белья

На этот раз Валя решила устроить фотосессию. Она примера несколько образов. Блогерша решила покрасоваться в лазурном мини-платье в облипку. Она подчеркнула свои изящные формы. Артистка выставила напоказ свои женские прелести. Карнавал отказалась от трусиков, красуясь на камеру в ярком наряде.

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