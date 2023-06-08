Омаров о поведении Бородиной в браке: «Я захожу в туалет случайно, она сидит и с каким-то мужиком переписывается»

При этом Омаров не отрицает, что в разводе виноваты оба. Он заверил, что не скрывал свои измены. Однако его поразило, как со временем сама Ксения поменялась и начала гулять с подругами в клубах без него до утра.

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