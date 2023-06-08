Омаров о поведении Бородиной в браке: «Я захожу в туалет случайно, она сидит и с каким-то мужиком переписывается»

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Также телеведущую можно увидеть на премиях и светских раутах. А вот о личной жизни она не говорит.
После развода с Курбаном Омаровым звезда скрывает бойфренда. Однако ее бывший муж заявил в новом интервью, что это его друг Трофим, и их роман начался, когда они еще были в браке.
При этом Омаров не отрицает, что в разводе виноваты оба. Он заверил, что не скрывал свои измены. Однако его поразило, как со временем сама Ксения поменялась и начала гулять с подругами в клубах без него до утра.
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«Мне стали говорить: «Вот в клубы — это нормально, тебе нельзя! Ты мужик, ты пойдешь налево. А я девочка, мне можно». И это стало чаще повторяться. С подружками тусовки. Через год, я пришел с работы, лежу и думаю, уже утро, а человека нет до сих пор. А как мы к этому пришли? Это же я раньше был такой.
Один раз захожу в туалет случайно, она сидит и с мужиком каким-то переписывается. Я по глазам понял, взял телефон, а там она с парнем каким-то ха-ха, хи-хи. А я думаю, как я до этого докатился? Вот так по кирпичику эта стена между нами и выстроилась. Я не говорю, что был идеальным. Но я жил, старался, я завязал в узелок все, что у меня торчит. А потом я увидел все это и подумал: вот ради этого я все это делал?» — поделился Курбан в шоу «Алена, блин».