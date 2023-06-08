VAVAN из «Реальных пацанов» записал новый трек «Веснушки» — уже в Сети

Владимир Селиванов, известный отечественной аудитории по роли Вована в сериале «Реальные пацаны» записал и выложил в Сеть задорную летнюю песенку «Веснушки».

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Артист рассказал, что эту композицию получил от своего подписчика. Песня тут же запала в душу, и он, недолго думая, ее выкупил. Но, к сожалению, во время подготовки документов случилось несчастье: автор трека умер. В дальнейшем общаться по правам пришлось с его родственниками. Близкие автора рассказали, что его последним желанием было то, чтобы именно Селиванов исполнил эту песню.

«Надеюсь, что напевность и летний вайб этого трека, западет каждому в душу и будет еще долго радовать», — говорит артист.

Послушать новый трек можно здесь. Переходите по ссылке и наслаждайтесь легкой летней мелодией.